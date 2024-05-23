Без цього не досягнуть перемоги: у Конгресі США закликали дозволити Україні бити американською зброєю по РФ

У Конгресі кажуть, що не забороняли Україні стріляти по Росії

Республіканці в Конгресі США критикують Білий дім за те, що Україні не дозволяють використовувати американську зброю для ударів територією Росії. При цьому там кажуть, що законодавці не запроваджували таку заборону.

Про це сказав голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол державному секретарю США Ентоні Блінкену. Трансляція засідання транслювалася каналом C-SPAN.

Зокрема Маккол показав на карті, що росіяни розгортають на своїй території артилерію та використовують їх для ударів територією України, але ЗСУ не можуть їм відповісти. За його словами, відповідальність за це лежить на раднику Білого дому з нацбезпеки Джейку Саллівану.

Він також зазначив, що Конгрес не накладав на Україну обмеження щодо застосування американської зброї російською територією.

"Я говорив з українцями. Вони не можуть досягти перемоги з цими обмеженнями, які ви, а не Конгрес, на них наклали. І я сподіваюся ви звернетеся до Ради нацбезпеки США, і зміните це політичне рішення, яке є дуже небезпечним і шкідливим для народу України", — Додав він.

Як повідомлялося раніше, речник Палати представників Майкл Джонсон раніше сказав, що підтримує ідею надання Україні права завдавати ударів американською зброєю по території Росії.