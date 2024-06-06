Зеленський прибув до Франції: з ким із союзників зустрінеться і про що говоритимуть

Попереду – важливі заходи та зустрічі

У четвер, 6 червня, президент України Володимир Зеленський прибув до Франції. Він візьме участь урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії.

Про це повідомляє президент. Зазначається, що літак Зеленського вже приземлився в аеропорту Кан Карпіке.

"Попереду – важливі заходи та зустрічі для зміцнення нашої держави й посилення єдності всіх, хто поважає людські цінності та життя. А також – особлива подія, узяти участь у якій для нас дуже почесно: відзначення 80-річчя висадки союзників у Нормандії", — йдеться у повідомлені.

Під час цього візиту до Франції Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом. А вже після урочистих заходів до річниці висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни Зеленського чекають у Парижі.

Також планується зустріч нашого президента з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, під час якої вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем. Там виготовляють артилерійські боєприпаси.

Також разом із французьким лідером Зеленський підпише дві угоди. Перша угода надасть Французькому агентству розвитку 400 мільйонів євро у вигляді кредитів та 50 – у вигляді грантів до 2027 року для розширення діяльності в Україні. Друга – про створення фонду підтримки критичної інфраструктури з бюджетом у 200 мільйонів євро.

Окрім цього у програмі візиту є виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну.

Зауважимо, що 6 червня світові лідери беруть участь в урочистостях у Франції з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії — однієї з ключових операцій союзників у Другій світовій війні.

Цього року серед запрошених учасників — король Великої Британії Чарльз III, президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші світові лідери.

Раніше "Телеграф" писав, що Байден говоритиме про Україну у день Д у Франції.