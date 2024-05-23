"Ми відкриті до цього": Німеччина готова передати Україні доходи від заморожених активів РФ

Берлін підтримує ідею передачі тільки прибутків від російських цінних паперів, але не самих активів

Німеччина готова до передачі доходів від заморожених активів Росії на військові потреби України. Все, що для цього потрібно – юридичний механізм, який дозволить здійснити таку передачу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на джерело у Міністерстві фінансів Німеччини. Чиновник підтвердив, що німецький уряд готовий передавати Україні прибутки від активів російського терористичного режиму.

"Якщо існуватиме юридично можливий механізм, що дозволить нам ще краще розпоряджатися у майбутньому цими фінансовими потоками від заморожених активів, то ми точно відкриті до цього", – сказав він.

Проте Німеччина все ще не готова конфіскувати самі активи. Замість цього Берлін підтримує ідею передачі тільки прибутків – у німецькому Мінфіні вважають, що такий підхід дозволить і допомогти Україні, і залишити недоторканими суверенні російські активи.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів Росії. Йдеться про 300 млрд доларів. Однак у Європі не підтримали це рішення, а пізніше взагалі запропонували повернути гроші Росії. Але за умови, що вона не претендуватиме на українські території. На Заході бояться розпоряджатися грошима Росії, оскільки побоюються відплати Путіна.

А 8 травня 27 послів країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення, що Україні будуть спрямовані відсотки від заморожених російських активів. Остаточне рішення у цьому питанні ухвалить Рада Європейського Союзу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що остаточне рішення щодо конфіскації російських активів планують оголосити на саміті G7. Він відбудеться на початку червня.

В Україні тим часом вважають, що прибутки від заморожених активів російських терористів у розмірі в три мільярди євро на рік, які Європейський Союз планує передавати Україні – це "майже ніщо" у масштабах війни. Для перемоги Україні потрібне фінансування на сотні мільярдів.