"Це завжди проблема": Дуда не в захваті від рішення США щодо допомоги Україні, Зеленський з ним вже поговорив

Західні країни виробляють занадто мало зброї

Президент Польщі Анджей Дуда вважає проблематичним рішення США щодо того, щоб Україна мала пріоритет у постачанні ракет до систем протиповітряної оборони Patriot перед іншими країнами-замовниками. Водночас президент України Володимир Зеленський провів з ним телефону розмову, на якій підіймалося питання підтримки західних партнерів.

Про це пише Radio Zet та український голова у своєму Telegram.

"Це завжди проблема, коли постачання затримуються, особливо коли відбувається модернізація польської армії. Однак пам'ятаймо, що нас захищають, серед іншого, сьогодні в Польщі є американські пускові установки, є і британські системи", – сказав Дуда.

За його словами, ця ситуація демонструє, що західні країни виробляють занадто мало зброї. Він наголосив, що протягом багатьох років "вільний світ звик жити без воєн, без загроз", а військове виробництво було обмежене.

"Зараз, коли є, наприклад, попит на боєприпаси, склади порожні. І це величезна проблема сьогодні, потрібно повертатися до нормального виробництва, потрібно відновлювати ланцюги постачань, потрібно дивитися на те, що світ змінився", – додав польський лідер.

Водночас Зеленський провів телефону розмову з Дудою, під час якої подякував йому за активну підтримку Саміту миру. Вони також обговорили його результати і домовилися продовжити роботу з іншими країнами над приєднанням до підсумкового комюніке.

"Ми також відзначили плідну роботу команд над підготовкою двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7 та обговорили регіональні безпекові виклики", — сказав президент України.

Раніше "Телеграф" писав, що на Саміті миру Дуда жорстко пройшовся по Олександру Лукашенку, самопроголошеному президенту Білорусі.