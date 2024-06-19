Під комюніке Саміту миру є ще один підписант: Зеленський розповів, про кого йде мова

Україна поважає кожну націю, розраховує на кожен голос у співпраці між народами і саме так побудований Статут ООН

Організація американських держав вирішила приєднатися до комюніке саміту миру щодо України, який пройшов у Швейцарії.

Про це заявив глава держави Володимир Зеленський. За його словами, збільшилося представництво Американського континенту, зокрема Латинської Америки у спільному комюніке саміту миру.

"Вже офіційно — Організація американських держав, що об’єднує країни обох Америк, Північної та Південної. А також острівна держава Антигуа і Барбуда", — заявив він.

Президент підкреслив, що Україна сприймає увесь світ як рівних, і в цьому — наша ідеологічна відмінність від Росії в міжнародних відносинах. Україна поважає кожну націю, розраховує на кожен голос у співпраці між народами і саме так побудований Статут ООН — щоб усі держави мали значення.

"Путін же хоче, щоб значення мав тільки він або ще той, кого він сам визначить. Це в Росії типово колоніальний погляд на світ, який ми разом з усіма партнерами маємо зламати", — сказав президент.

Саміт миру щодо України

На вихідних у Швейцарії відбувся саміт миру щодо війни в Україні, куди Росію не запрошували, проте допустили її участь у подальших подібних заходах.

Учасники Саміту миру у спільному комюніке звинувачують РФ у масштабних людських стражданнях. А також руйнуваннях та закликали поважати територіальну цілісність України. Учасники саміту зазначають, що зібралися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, щоб "підвищити рівень діалогу про шляхи до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України".

У комюніке також задеклароване спільне бачення щодо кількох аспектів:

Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом. Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними. Всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

У документі сформульована думка, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.