Смерть аташе посольства США у Києві: в Держдепартаменті дали офіційний коментар

Попередньо, дипломат помер від природних причин

Державний департамент США підтвердив смерть військового аташе посольства Сполучених Штатів у Києві 25 червня. Там зазначили, що дипломат, попередньо, помер від цілком природних причин.

Про це заявив речник Держдепу США Меттью Міллер під час брифінгу 26 червня. Він зазначив, що смерть дипломата підтверджується, проте поки що жодного криміналу в цьому інциденті не знайдено.

"Ми можемо підтвердити смерть держслужбовця США, який був підпорядкований керівнику місії в посольстві в Києві… Є розуміння, що він помер природною смертю", – сказав Міллер у відповідь на питання представників преси.

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