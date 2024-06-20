Життя присвятив Україні: помер 80-річний дисидент Дем’ян Чернець

Він багато зробив для рідного краю та всієї країни

У четвер, 20 червня, стало відомо, що помер 80-річний Дем’ян Чернець. У Радянському Союзі він був одним із лідерів дисидентського руху, а згодом ― "Народного руху".

У сучасній Україні був головою Тернопільської обласної організації Товариства політв’язнів та репресованих. Про його смерть повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

"Сьогодні Україна втратила Великого Українця. Тернопіль втратив свого славного сина. Відійшов у вічність Дем’ян Іванович Чернець…

Дем’ян Іванович назавжди залишиться в історії України, як творець відновленої незалежності України. Він жив Україною і помер з Україною", ― написав Надал.

Дем’ян Чернець: біографія та громадська діяльність

Майбутній дисидент народився на Тернопольщині (село Деренівка) 6 квітня 1944 року. У 1949 році його батька репресували. Його матір з двома дітьми виселили на спецпоселення в населений пункт Великий Луг Пермської області.

Пізніше родину Дем’яна Чернеця переселили у Чусовський район, теж у Пермській області. Там майбутній дисидент і розпочав своє навчання у школі. Проте закінчив середню освіту у Теребовлянській середній школі №1.

Далі він вступив до Львівського політехнічного інституту, де вчився на інженера-будувальника. Диплом отримав у 1967 році.

Дем’ян Чернець був активним учасником дисидентського руху, одним з лідерів "Народного руху". Він був членом багатьох громадських організацій та рад:

Ради Конгресу української інтелігенції;

ради Тернопільського обласного товариства "Меморіал";

комісії Тернопільської обласної ради з питань поновлення прав реабілітованих;

ініціативи "Захист України";

регіональної комісії з реабілітації у Тернопільській області.

Він був членом редколегії Книги пам'яті "Малолітні політв'язні Тернопільщини", регулярно публікував свої статті у місцевих газетах, виступав на публічних заходах. Також Дем’ян Чернець консультував команди, які створювали документальну стрічку "Літопис Тернополя очима тернополян", серіал "Шлях до світанку. Монологи" та фільм "Шлях до світанку".

За свою працю Дем’ян Чернець був нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня та ювілейною медалью "25 років незалежності України". Був нагороджений почесною відзнакою міського голови Тернополя та рядом грамот від місцевих рад та адміністрації.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть дисидента Степана Хмари. Йому було 86 років.