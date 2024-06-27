Смерть атташе посольства США в Киеве: в Госдепартаменте дали официальный комментарий

Предварительно дипломат умер от естественных причин

Государственный департамент США подтвердил смерть военного атташе посольства Соединенных Штатов в Киеве 25 июня. Там отметили, что дипломат, предварительно, умер от естественных причин.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга 26 июня. Он отметил, что смерть дипломата подтверждается, однако пока никакого криминала в этом инциденте не найдена.

"Мы можем подтвердить смерть госслужащего США, подчиненного руководителю миссии в посольстве в Киеве… Есть понимание, что он умер естественной смертью", – сказал Миллер в ответ на вопросы представителей прессы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Буковине обнаружили мертвым военного Михаила Димитраша, который отправился в отпуск и без вести пропал в то время. Его разыскивали в течение полутора месяцев и нашли в пределах села Маршинцы. Когда мужчину все же удалось обнаружить, его труп был в таком состоянии, что узнать его было сложно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что умерла звезда "Голодных игр" Дональд Сазерленд. Актеру было 88 лет. Также мы писали о смерти легендарной французской актрисы Анук Эме. Она ушла в вечность в возрасте 92 лет.