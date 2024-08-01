Нічого не змінилося: подивіться три найкращі фільми про великі обміни шпигунами, розвідниками та дисидентами

Як зазвичай проходять подібні обміни у фільмах та реальному житті

В цей час відбувається перший за останні роки великий обмін ув’язненими між Росією та Заходом. У ньому фігурують 24 особи, серед них – 8 шпигунів РФ, яких обміняють за умовами угоди.

Обмін ув’язненими, розвідниками та шпигунами – практика, яка існувала протягом усієї історії протистояння спецслужб різних країн. Особливо активно такі обміни відбувалися за часів Холодної війни між СРСР та США.

Один із найзнаменитіших обмінів стався 10 лютого 1962 року на мосту Глініке у Берліні. Радянського розвідника Рудольфа Абеля обміняли на американського пілота Френсіса Гері Пауерса.

1986 року на тому ж мосту Глініке відбувся обмін радянського дисидента Анатолія Щаранського на чеського агента КДБ Карла Кьохера та його дружину Хану, які працювали в ЦРУ.

Справжній обмін – майже як у кіно

Цей процес зазвичай відбувається на нейтральній території — у країні, яка підтримує дружні чи принаймні нейтральні політичні відносини з обома сторонами обміну. Так представники "ворогуючих" спецслужб можуть вільно прибути на місце й особисто брати участь у процесі. Одним із головних завдань цих посередників є переконатися, що вони отримують саме тих людей, про яких домовилися.

Зустріч проходить на відкритій місцевості, що добре проглядається, щоб гарантувати безпеку і прозорість обміну. Такий підхід мінімізує ризики та дозволяє контролювати ситуацію.

Обмін у кіно

Серед безлічі шпигунських фільмів, починаючи від "Агента 007 і до комедій у дусі "Остіна Пауерса" обмін шпигунами — одна з популярних сюжетних ліній. Ця тема дозволяє режисерам створювати напружені сцени, відображати історичні події та показувати складні моральні дилеми в контексті міжнародної політики.

1. "Шпигунський міст"

Найвідомішим фільмом про міст Глініке стала картина Стівена Спілберга, яка вийшла на екрани 2015 року. Той самий "Шпигунський міст". На тлі реальних історичних подій розгортається захоплива історія, де ЦРУ кидає адвоката Джеймса Донована в пекло міжнародної інтриги. Його місія здається нездійсненною: визволити з полону СРСР американського пілота збитого літака U2.

За шість днів зйомок на мосту Глініке та прилеглих вулицях кіновиробництво мало заплатити 10 552,13 євро місцевому району, місту Потсдаму та уряду Німеччини. Знадобилося п’ять місяців, щоб отримати всі необхідні дозволи від 23 різних агентств.

2. "Мертвий сезон"

Але мало хто знає, що цей міст Глініке вперше з’явився в кінематографі набагато раніше. Про історію Рудольфа Абеля розповів у своєму двосерійному фільмі радянський режисер Сава Куліш у 1968 році. У "Мертвому сезоні" є сцена обміну двох шпигунів на мосту. В останній серії до кордону під’їжджають три "Волги" та умовні три "закордонні" авто. Це пряме посилання на знаменитий обмін, хоча прямо він не згадується.

Картину знімали на території Підмосков’я, Таллінна, Вільнюса та Лондона. А в основу сценарію поклали матеріали, надані КДБ. Прототипом головного героя – Костянтина Ладейникова став справжній радянський розвідник Конон Молодий, який також був одним із консультантів фільму.

3. "Американці" мимоволі

2010 року стався останній до сьогодні масштабний обмін: чотирьох росіян, засуджених за шпигунство на користь західних країн, обміняли на десять агентів російських спецслужб, затриманих у США. Серед них був Сергій Скрипаль, який пізніше став жертвою отруєння у Великій Британії.

Цією історією надихнувся сценарист серіалу "Американці", який транслювався на ТБ із 2013 до 2018 року. У розпал холодної війни, після обрання Рейгана президентом, двоє агентів КДБ під прикриттям впроваджуються в американське суспільство, влаштовуючись у передмісті Вашингтона. Філіп та Елізабет, що зображують подружню пару, поступово виявляють, що їх фіктивний шлюб переростає в щось глибше та реальніше. Це відбувається на тлі висхідної міжнародної напруженості та ризикованих операцій зі шпигунською мережею. Ситуація стає ще більш напруженою, коли стає зрозуміло, що їхній сусід Стен працює на контррозвідку ФБР.

Сюжет усіх сезонів майстерно балансує між особистими драмами та ширшим соціальним контекстом, створюючи багатошарову розповідь. Несподівані повороти долі та трагічні події є каталізаторами для глибоких трансформацій характерів, змушуючи глядача співпереживати та розмірковувати.

До речі, під час поточного обміну Росія передасть 12 ув’язнених, серед них, найімовірніше, Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза, Лілія Чанишева, Олександра Скочиленко та інші. А оскільки в угоді бере участь також Німеччина, до РФ може повернутися полковник ФСБ у відставці Вадим Красіков, засуджений в Європі до довічного ув’язнення за вбивство. Артема та Ганну Дульцевих, засуджених у Словенії у справі про шпигунство, вже видали РФ у Калінінграді.

Раніше "Телеграф" писав, що російські опозиціонери зникли із СІЗО. Серед них виявили зникнення Іллі Яшина.