"Сильна опозиція": Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО

Він додав, що запрошення України до НАТО – рішення всіх

Напередодні саміту, присвяченого 75-м роковинам НАТО, президент Франції Емманюель Макрон назвав головних противників вступу України до Північноатлантичного альянсу. За його словами, це Сполучені Штати Америки та Німеччина.

Про це повідомляє DPA. Макрон відзначив "рішучу протидію" США та Німеччини запрошенню України до альянсу.

"Зрештою, це буде рішення союзників запросити Україну до вступу до НАТО", — додав президент Франції.

Також Еммануель Макрон нагадав про події саміту у Вільнюсі річної давності. Незважаючи на критику з боку Києва, Україні було відмовлено у запрошенні на вступ.

"Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері (в НАТО. – ред.) були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий", – сказав Макрон.

Нагадаємо, 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні відбувається триденний саміт лідерів НАТО. На ньому Україні навряд чи зроблять офіційне запрошення стати членом альянсу, проте буде низка важливих для Києва кроків.