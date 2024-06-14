"Жест доброї волі", легітимність Зеленського та відносини з ЄС: Лавров висунув свої тези стосовно України

Глава МЗС країни-агресорки почав також говорити про бажання Росії "зберегти українську державу, забезпечивши її дружній характер стосовно росіян"

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, наслідуючи слова про мирний план, який запропонував Володимир Путін щодо України, висунув свою версію так званого "закінчення війни". Він заговорив про відношення з Європою, а також у всіх традиціях російської пропаганди процитував диктатора стосовно "жесту доброї волі".

Про це глава російського МЗС заявив на брифінгу з журналістами. "Телеграф" зібрав маразматичні заяви Лаврова.

Свою головну тезу він почав з того, що Європа нібито втратила свою самостійність. А також словами Путіна заговорив про безпеку у Євразії.

"У цьому сенсі безпека, як щось досягнуте, бажане в євроатлантичному контексті, для нас більше не є актуальною. Ми, як сказав Президент В.В.Путін, хочемо домагатися забезпечення безпеки у Євразії. Це логічно. Тому що ми знаходимося на одному континенті, жодні океани, жодні "ламанші" нас не поділяють", — сказав він.

Чиновник заявив, що поставлені завдання стосуються нібито формування конкретизованої концепції Великого Євразійського партнерства та євразійської безпеки у всіх її вимірах: у військово-політичному, економічному, гуманітарному.

Говорячи про Україну він сказав, що Путін перерахував всі ті "жести доброї волі", які ми робили з моменту "майдану" та держперевороту у лютому 2014 року. Тобто Лавров мав на увазі війну на сході та окупацію Криму.

Глава МЗС країни-агресорки почав також говорити про бажання Росії "зберегти українську державу, забезпечивши її дружній характер стосовно росіян". Але додав, що ці пропозиції нібито були жорстко і категорично відкинуті.

Не забув Лавров згадати і про легітимність чинної влади в Україні, про яку останні декілька тижнів торочить диктатор Путін. У розмові з журналістами він сказав, що коли президент РФ торкався цієї теми раніше, він говорив, що остаточне рішення необхідно ухвалювати в рамках політичного та правового поля України.

"Ці висновки зробить і будь-який юрист, ознайомившись із українською конституцією. Якщо цей сигнал досі ніким не почутий, значить ми вкотре розчаровуємось у наших західних партнерах. Я вже давно нічого ні від кого не чекаю, зокрема, від провідних європейських країн. Мені їх шкода. Вони, як сьогодні у своєму виступі наголосив президент Росії В.В.Путін, не є незалежними", — каже однудумець Путіна.

"Мирний план" Путіна

Умови, на яких Володимир Путін пропонував завершити воєнний конфлікт, такі: Українські війська мають бути виведені з Луганської та Донецької народних республік, а також з Херсонської та Запорізької областей, Київ повинен відмовитися від планів вступу до НАТО, в України має бути нейтральний, без’ядерний статус, санкцій проти Росії мають бути скасовані, статус Криму та Севастополя, ДНР та ЛНР, Запорізької та Херсонської областей як регіонів РФ теж має бути зафіксований у міжнародних документах.

Цинічні заяви диктатора прокоментували в Офісі президента. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія не має бажання припиняти війну. А висунуті Путіним пропозиції говорять про "нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії".

Окрім цього, на сайті українського МЗС з'явився коментар щодо чергових маніпулятивних заяв Путіна. Там заявили, що мета таких заяв у тому, щоб ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський відреагував на "пропозиції" російського диктатора Володимира Путіна, який сьогодні висунув умови для переговорів з Україною. За словами лідера України, це точно те саме, що робив свого часу Гітлер.