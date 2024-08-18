Операція у Курській області зірвала переговори? Захарова цинічно висловилася щодо обстрілу України

Про можливі переговори раніше повідомили ЗМІ

Операція Збройних сил України у Курській області не зривала непрямі переговори Києва та Москви у Катарі на тему ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Жодних контактів із цього приводу між Україною та РФ не було.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. Таким чином вона прокоментувала відповідну публікацію The Washington Post.

"Ніхто нічого не зривав, тому що зривати не було чого. Жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та київським режимом щодо безпеки цивільних об’єктів критичної інфраструктури не велося і не ведеться", — зазначила вона.

За її словами, "загрозу безпеці таких об’єктів, включаючи Запорізьку, а тепер і Курську АЕС, створюють виключно дії ЗСУ та допомога їм з боку США та інших країн Заходу". При цьому Захарова заявила, що російські військові нібито "не завдають ударів по цивільним об’єктам".

"Водночас шанси на переговорне вирішення кризи були у Києва неодноразово. Найнедавніший представився в червні цього року, коли президент Росії Володимир Володимирович Путін висунув дуже щедру для української сторони мирну ініціативу, яка відкривала реальну перспективу для припинення вогню і виходу на остаточне врегулювання політико-дипломатичними методами", — сказала Захарова.

Як відомо, газета The Washington Post з посиланням на офіційних осіб, знайомих із перебігом переговорів, повідомила, що раптове вторгнення ЗСУ до Курської області зірвало таємні переговори між Україною та Росією. Влада Катару нібито виступила посередниками у цих таємних переговорах.

Нагадаємо, посол Німеччини в Росії Александер Граф Ламбсдорф заявив, що у ФРН не бачать, що Росія демонструє будь-яку готовність до мирних переговорів з Україною. Крім того, Москва ставить для діалогу завищені умови.