Діло нібито залишилось за малим

Міністр закордонних справ (МЗС) Росії Сергій Лавров заявив, що Україні давно дозволили удари західною далекобійною зброєю по території РФ. Наразі партнери нібито ламають голову, як це обережно та красиво подати.

Про це він заявив під час конференції щодо "української кризи" та її вирішення 12 вересня. На якій, за даними росЗМІ, присутні понад 80 послів різних країн.

"Москва не сумнівається, що рішення зняти обмеження для Києва на використання далекобійних ракет російською територією було прийнято давно, зараз його намагаються красиво оформити", — сказав Лавров.

Водночас Нідерланди вже дозволили Україні бити своєю зброєю по території Росії. При цьому якихось обмежень по відстані немає.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС РФ назвав мирну ініціативу президента України Володимира Зеленського "ультиматумом чистої води". За його словами, РФ ніколи не розглядала всерйоз "формулу Зеленського". Також він сказав, що жодна з мирних ініціатив, з якої висувають "партнери", нібито "не стосується прав російськомовних людей".

Раніше "Телеграф" розповідав, що США можуть дозволити Україні бити їх зброєю по територію РФ. Але президенту України Володимиру Зеленському вже висунули умови задля цього.