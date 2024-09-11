США можуть дозволити Україні бити по Росії: Зеленському вже висунули вимогу

Американці хочуть краще розуміти цілі Києва

США хочуть отримати від президента Володимира Зеленського детальну стратегію ударів по Росії. Це має статися перед тим, як Вашингтон дозволить атаки на російську територію.

Американці прагнуть краще зрозуміти цілі Києва перед ухваленням важливих рішень. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Під час візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Британії Девід Ламмі намагалися отримати від Зеленського довгострокову стратегію на наступний рік. Їхня зустріч тривала довше, ніж планувалося, і український президент детально пояснив, чому Україні потрібно завдати ударів в середину Росії.

Цього тижня значних змін в обмеженнях не буде. Однак президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер планують зустрітися у Вашингтоні для обговорення цього питання, повідомляє видання.

"План перемоги" України

Кілька тижнів тому президент Зеленський заявив про намір представити "план перемоги" України Байдену та кандидатам у президенти США під час Генеральної Асамблеї ООН. Український лідер підкреслив, що це продемонструє готовність союзників підтримати перемогу Києва, а не лише стримувати агресію Путіна.

Розкриваючи деякі деталі цієї стратегії, заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ключові пункти плану. Серед них – операція в Курській області, а також економічні та політичні питання.

Візит українських посадовців до США

Переконати Вашингтон зняти обмеження для України на використання американської зброї намагаються давно. Наприклад, нещодавно з цією метою в США їздили глава ОП Андрій Єрмак та міністра оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, Україна вже надала американській стороні перелік потенційних цілей на території Росії. Тепер Київ очікує на рішення США щодо можливості завдання ударів по цих об'єктах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Білому Домі стався розкол через удари по РФ. Найбільше сумнівів у Пентагону та американської розвідки.