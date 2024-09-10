Росія може долучитись до Саміту миру, але за однієї умови: Шольц назвав вимогу

Шольц бачить Росію учасником мирного процесу

Очільник німецького уряду Олаф Шольц виступає за участь Росії в Саміті миру. Проте для цього має бути виконана важлива умова — Росія має припинити атаки на Україну.

Канцлер Німеччини вважає, що саміт не матиме сенсу, якщо агресія триватиме. Про це він сказав на заході "Vorwärts", пише видання Tagesschau.

Олаф Шольц наголосив на важливості військової підтримки України. Водночас він закликав шукати шляхи виходу з війни. За словами Шольца, і він, і керівництво України прагнуть провести ще один мирний саміт за участю Росії.

"Звичайно, це не спрацює, якщо людина, яка повинна там сидіти, при цьому каже: "А я продовжую атакувати", — зазначив політик, натякаючи на позицію Володимира Путіна.

Канцлер наголосив на необхідності ключових політичних якостей у цій ситуації: ясності, твердості та характеру. "Це основа забезпечення миру та безпеки в Європі", — додав він.

Нагадаємо, у нещодавньому інтерв'ю ZDF канцлер підтримав ідею участі Росії у майбутньому Саміті миру, зазначивши, що настав час обговорювати шляхи якнайшвидшого припинення війни. Ця позиція Шольца викликала гостру критику з боку головної опозиційної партії Німеччини — Християнсько-демократичного союзу (ХДС).

Штеффен Гебештрайт, представник німецького уряду, 9 вересня заявив, що хоча процес досягнення миру в Україні є складним, він вже розпочався. При цьому він наголосив, що умови миру не повинні диктуватися Росією.

Раніше "Телеграф" писав, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готує мирний план для України. Проте у ньому може бути прописана умова передачі Росії частини українських територій.