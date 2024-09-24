Дипломатично закінчити війну в Україні стає дедалі складніше — Ердоган в ООН

Прогноз політика звучить невтішно

У вівторок, 24 вересня, на відкритті Генасамблеї ООН президент Туреччини заявив про те, що знайти дипломатичний спосіб досягнення миру в Україні стає дедалі складніше. Конфлікт посилюється і "простір для дипломатії звужується".

Можливостей врегулювати військовий конфлікт і досягти миру в Україні дедалі менше. Про це Реджеп Тайіп Ердоган заявив з трибуни ООН.

"Ми все ще чекаємо встановлення постійного миру і стабільності в Україні. Але в міру зростання гонки озброєнь простір для дипломатії звужується" — заявив президент Туреччини.

Політик наголосив на тому, що "дипломатія та діалог" — це запорука успіху у вирішенні конфлікту між Україною та Росією. На його думку, саме ці складові гарантували б територіальну цілісність та суверенітет нашої країни.

Крім цього, Ердоган запевнив присутніх, що в рамках процесу зі стабілізації ситуації Туреччина виконуватиме положення Конвенції Монтре і триматиме закритими Чорноморські протоки для військових кораблів.

Нагадаємо, Ердоган заявляв, що реалізації Стамбульських угод між Україною та Росією у 2022 році завадили "певні лобі". Вони нібито не хотіли, щоб зусилля задля досягнення миру досягли своєї мети.

Ердоган наголосив, що основними принципами Туреччини є зміцнення дружби, зниження розбіжностей та забезпечення миру, а також, що країна вважає повагу до міжнародного права, суверенітету держав та територіальної цілісності неодмінною умовою. Ердоган зазначив, що сучасний світ потребує цих принципів як ніколи.

У свою чергу, колишній заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла, що Київ вийшов зі Стамбульських угод нібито після консультацій з американцями. За її словами, влада України засумнівалася у справедливості висунутих умов.

Москва наприкінці 2023 року звинуватила колишнього прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона в тому, що він нібито наказав Володимиру Зеленському не погоджуватися на будь-які мирні угоди з Росією за підсумками переговорів у Стамбулі наприкінці березня 2022 року. Мовляв, він втрутився та зірвав мирну угоду.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ердоган зробив несподівану заяву, заговоривши про деокупацію Криму. Президент Туреччини заявив, що Крим має повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права.