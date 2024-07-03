Мир можливий: Ердоган заявив Путіну, що війну можна припинити з вигодою для обох сторін

Зустріч тривала близько години

Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Під час зустрічі було обговорено, зокрема, питання війни в Україні.

Про це повідомила пресслужба турецького президента. Вони провели зустріч на форумі Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що проходить у Казахстані.

Зазначається, що Ердоган та Путін обговорили ситуацію в Україні, Ізраїлі та Сирії. Турецький президент повідомив, що його країна докладе всіх зусиль для досягнення миру в Україні та наголосив, що вірить у можливість досягти угоди, яка влаштує обидві сторони.

Інші питання стосувалися економіки, розвитку туризму та спільних проєктів, у тому числі будівництва двох АЕС та співпраці між державними нафтогазовими компаніями. При цьому Ердоган зазначив, що прагне збільшити товарообіг між країнами з 55 мільярдів до 100 мільярдів доларів на рік.

Як повідомлялося раніше, глава Мюнхенської конференції з питань безпеки Крістоф Хойсген раніше говорив про те, що для України єдиним способом досягти тривалого сталого миру є вступ до НАТО.