Президент Туреччини заявив, що продовжить робити все можливе для закінчення війни

Реалізації Стамбульських угод між Україною та Росією у 2022 році завадили "певні лобі". Вони нібито не бажали, щоб зусилля для досягнення миру досягли своєї мети.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з представниками міжнародних аналітичних центрів, які діють у США, пише Anadolu. За його словами, з самого початку війни в Україні Анкара докладає зусилля для "досягнення справедливого миру і продовжує це робити".

"Переговори у Стамбулі підтвердили успіх активної ролі Туреччини. Однак певні лобі не бажали, щоб ці зусилля досягли своєї мети. Ми робимо і робитимемо все можливе, щоб війна закінчилася, не завдавши ще більших руйнувань", — сказав він.

Ердоган наголосив, що основними принципами Туреччини є зміцнення дружби, зниження розбіжностей та забезпечення миру, а також, що країна вважає повагу до міжнародного права, суверенітету держав та територіальної цілісності неодмінною умовою. Ердоган зазначив, що сучасний світ потребує цих принципів як ніколи.

Нагадаємо, колишня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд розповіла, що Київ вийшов зі Стамбульських угод нібито після консультацій з американцями. За її словами, влада України засумнівалася у справедливості висунутих умов.

Москва наприкінці 2023-го звинуватила колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у тому, що він нібито наказав Володимиру Зеленському не погоджуватися на будь-які мирні угоди з Росією за підсумками переговорів у Стамбулі наприкінці березня 2022 року. Мовляв, він втрутився і зірвав мирну угоду.