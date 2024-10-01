"Треба дивитися на розвиток подій": новий генсек НАТО оцінив перспективи вступу України до Альянсу

Рютте висловився за подальшу допомогу Києву

Зараз важко передбачити, коли Україну зможуть запросити до НАТО. Це залежатиме від декількох факторів.

Про це заявив новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час першої пресконференції на цій посаді. За його словами, на саміті НАТО у Вашингтоні йшла мова про Україну та її майбутнє в Альянсі.

"Перше, нам потрібно вирішити питання війни. Щоб Україна отримала перевагу як незалежна демократична країна. Це наш пріоритет. Я не хочу зараз вдаватися в деталі, який шлях попереду вступу України до НАТО. Але багато залежить від лідерів України, як розвиватиметься війна", — підкреслив Рютте.

Він наголосив, що підтримує продовження допомоги Україні. На думку генсека НАТО, у США так Європі розуміють, що якщо президент Росії Володимир Путін отримає бажане, це означатиме погіршення безпекової ситуації для Альянсу.

Рютте зазначив, що чим більше партнери зараз допомагатимуть Україні, тим швидше війна закінчиться. Він підкреслив, що Путін має зрозуміти, що "ми не здамося, що ми хочемо, щоб Україна вистояла".

"Треба дивитися на розвиток подій у наступні шість місяців, рік, два роки, також у контексті можливого майбутнього членства України в НАТО. Зараз, на цьому етапі дуже складно передбачити, як складуться усі обставини", — заявив генсек НАТО.

Він додав, що Україна веде війну з РФ заради самозахисту. За словами Рютте, зараз українська армія утримує частину Курської області Росії, водночас російські війська мають "певні обмежені успіхи на полі бою".

Генсек додав, що просування росіян на фронті "коштувало дорого". Він зазначив, що російські втрати складають 1000 вбитих чи поранених на день, а це означає, що приблизно 500 тисяч росіян було вбито чи поранено.

"Я вражений тим, що робить Україна. Вони продемонстрували свою рішучість та креативність. Вони можуть відтіснити російські війська. Коли ви запитаєте мене, яка зараз ситуація на полі бою, то ситуація на полі бою залишається складною", — заявив Рютте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про Марка Рютте. Чи варто переживати Україні.