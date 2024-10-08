В Евросоюзе существуют некоторые неприятные политические традиции, значительно тормозящие расширение

Украина, судя по всему, гораздо раньше станет членом НАТО, чем Европейского Союза. Такой вывод можно сделать исходя из того, как развивается переговорный процесс с ЕС касательно европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом заявил народный депутат, первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко, пишет "Укринформ". Заявление он сделал во время выступления в Брюсселе 7 октября.

"Не хотел бы брать на себя неблагодарную роль Кассандры. Но, как я ожидаю, мы станем членами НАТО быстрее, чем членами Евросоюза. Это связано с определенными традициями расширения ЕС", – сказал он.

По словам Корниенко, государственная делегация от Украины приехала в Брюссель для переговоров по продолжению скрининга законодательства Украины на соответствие европейским правовым нормам – это одно из важнейших условий для членства любой страны в ЕС. Украина готова работать дальше, чтобы пробить себе путь в полноправные члены ЕС. Но раньше 2029 года, похоже, вступление не состоится.

"Как свидетельствует практика, все волны расширения ЕС происходили после европейских выборов. Следующие такие выборы состоятся в 2029 году. Так что, я думаю, следующая возможность для расширения ЕС может открыться именно после этих выборов в Европейский парламент. Мы сделаем все с нашей стороны, чтобы быть подготовлены к такому развитию. Но каким будет решение стран-членов, сейчас предусматривать тяжело. Пять лет в политике – это очень продолжительное время", – резюмировал он.

Кстати, по данным СМИ, за "закрытой дверцей" ведутся разговоры о соглашении, в котором Москва сохраняет фактический контроль над уже оккупированными землями Украины (суверенитет России при этом не признается), тогда как остальной стране разрешается вступить в НАТО или предоставляются эквивалентные гарантии безопасности.

Скорее всего, план победы Зеленского не предусматривает вступление Украины в НАТО и ЕС. Он якобы содержит гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО".