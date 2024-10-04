Не хочуть провокувати Путіна, але є нюанс: у Бундестазі пояснили позицію Заходу щодо переговорів з РФ

Шольц починає розуміти, що Путін насправді не прагне миру

Повідомленням італійських медіа, що німецький канцлер Олаф Шольц готує мирний план для України і закликам до Києва почати мирні переговори з Москвою поки не варто вірити.

Про це на полях Варшавського безпекового форуму "Телеграфу" розповів депутат від партії "Зелених" і голова комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Хофрайтер.

Більше читайте на сайті "Телеграф" в інтерв’ю: "У Берліні співіснують дві стратегії щодо України, і це проблема, — депутат Бундестагу Антон Хофрайтер".

— Канцлер завжди сподівається, що зможе поговорити з Путіним, але поступово також починає усвідомлювати, що Путін насправді не прагне миру, — висловив свою думку впливовий німецький депутат.

На його думку, перед будь-якими переговорами з невизнаним на Заході президентом РФ потрібно зробити достатньо і продемонструвати, що Україна та Європа є сильними.

— Адже я абсолютно переконаний: якщо ми хочемо миру, ми не повинні провокувати Путіна, демонструючи слабкість. А Європа, на жаль, надто часто це робить, — наголосив Антон Хофрайтер.

Нагадаємо, сайт "Телеграф" писав, що Шольц може запропонувати Путіну переговори щодо України.