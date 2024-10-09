Лукашенко зустрівся з Путіним у Москві. Деталі візиту

Зустріч відбулася у Кремлі, вона стала восьмою цього року

У середу, 9 жовтня, у Кремлі відбулася зустріч керівників Росії та Білорусі, Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Вона стала восьмою у 2024 році.

Про це повідомили російські медіа. Лукашенко приїхав до Москви для участі у саміті Співдружності Незалежних Держав. На зустрічі з Путіним він обговорив актуальні питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин та стратегічного співробітництва в рамках т.зв. "Союзної держави" Росії та Білорусі.

Під час зустрічі Лукашенко заявив, що Захід нібито збирався "задушити" Росію та Білорусь, але йому це не вдалося.

Також під час зустрічі Путін нагородив Лукашенка найвищою державною нагородою Росії – орденом Андрія Первозванного. Церемонія відбулася у Андріївській залі Кремля після двосторонніх переговорів. За словами помічника Путіна Федора Ушакова, цю нагороду вручили Лукашенку за "визначні заслуги у розвитку відносин союзництва та стратегічного партнерства між двома країнами, а також зміцнення дружніх зв’язків між громадянами Росії та Білорусі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що одну із резиденцій Володимира Путіна в Сочі знесли. Він дедалі рідше відвідує південні регіони РФ через страх атаки українськими дронами. Також під час польотів його літаки зникають із радарів навіть над територіями інших країн.