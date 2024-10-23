Закінчиться перемовинами? Остін висловився про війну в Україні після зустрічі з Папою Римським

Очільник Пентагону США зустрівся з Папою Римським у Ватикані

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін допустив можливість закінчення війни між Росією та Україною шляхом перемовин.

Про це повідомила пресслужба Пентагону за підсумками зустрічі Остіна з Папою Римським у Ватикані. Учасники зустрічі обговорили не лише російсько-українську війну: вони також торкнулися ситуації на Близькому Сході.

Остін заявив про необхідність зменшити напругу в близькосхідному регіоні, а також вирішити проблему російсько-українського збройного протистояння.

За словами очільника Пентагону, Штати продовжать і надалі підтримувати Україну, яка "сама визначить", коли потрібно сідати за стіл перемовин з Росією. Водночас війна може закінчитися будь-якої миті.

"Цей конфлікт закінчиться якимись перемовинами в якийсь момент", — заявив Остін під час спілкування з журналістами.

Міністр оборони США та Папа Римський обговорили необхідність подальшої співпраці Ватикану та США щодо допомоги тим, хто постраждав від війни, депортацій та переслідувань, підкресливши при цьому важливість діалогу та примирення у вирішенні глобальних конфліктів, заявили у Пентагоні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Ллойд Остін вперше офіційно підтвердив присутність військ Північної Кореї на території Росії.