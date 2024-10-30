Як Європа відповість на можливе скорочення військової допомоги США Україні

Європі необхідно терміново нарощувати потужності оборонного виробництва

Країни ЄС мають бути готові до можливого зниження підтримки України з боку США. Вони повинні планувати відповідне фінансування для того, щоб самостійно надавати Україні військову допомогу.

Про це йдеться у доповіді про "Посилення цивільної та військової готовності Європи", яку підготував експрезидент Фінляндії Саулі Нійністе за дорученням голови Єврокомісії. Текст документа опублікований на офіційному сайті організації.

Нійністе наголошує, що ЄС повинен підтримувати та посилювати свою здатність надавати військову допомогу Україні стільки, скільки потрібно. Це критично важливо, щоб Україна могла себе захистити від російського вторгнення. Тому в Європі необхідно терміново нарощувати потужності оборонного виробництва.

Доповідач також зазначає, що ЄС має бути готовим заповнити можливі прогалини у разі зниження рівня американської підтримки для України. Для цього Європейський фонд миру необхідно забезпечити достатнім фінансуванням.

Крім того, оскільки Україна рухається до вступу в ЄС, Євросоюз має забезпечити її ефективну інтеграцію в європейську оборонну екосистему.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Єврокомісія схвалила план реформ України та відкрила доступ до фінансів. Допомога надходитиме в Україну протягом 2024–2027 років.