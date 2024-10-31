США объявят новый пакет помощи Украине: что в него войдет

Украина в ближайшее время получит от США новый пакет помощи

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине новый пакет военной помощи вопреки недавним сообщениям о ее сокращении.

Об этом во время совместного брифинга заявили глава Государственного департамента Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Министр иностранных дел США заявил, что Вашингтон и дальше продолжит поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

О том, когда будет выделен новый пакет помощи, станет известно в ближайшие дни.

Ллойд Остин заявил, что в новый пакет помощи войдут артиллерия, системы противовоздушной обороны, бронетехника, боеприпасы и другое важное вооружение. Других подробностей американские чиновники не стали озвучивать.

Вместе с Остином и Блинкеном присутствовали их коллеги из Южной Кореи: Чо Тэ Юль (министр иностранных дел) и Ким Ён Хен (министр обороны). По словам главы южнокорейской дипломатии, в Сеуле будут внимательно следить за взаимодействием России и Северной Кореи, а решение о предоставлении Украине военной помощи от Южной Кореи будет зависеть от развития событий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина и США договорились о координации поставок систем Patriot.