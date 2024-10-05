Яку роль Індія може зіграти у переговорах з Росією: експерт дав відповідь

Гаранта безпеки України з Індії не вийде, але посередником вона попрацювати може

Індія може зіграти значну роль у переговорах України з Росією щодо припинення бойових дій. Вона могла б стати непоганим посередником між обома сторонами, але гаранта безпеки України з неї б не вийшло.

Про це "Телеграфу" розповів політичний експерт Ігор Попов. За його словами, роль посередника для Індії була б більш прийнятною, оскільки це співпадає з її економічними інтересами та філософією, яку просуває лідер Індії Нарендра Моді.

"Посередник — це той хто якраз в умовах гарячої стадії війни буде здійснювати візити дзвінки до обох сторін, та виясняти чи хто готовий на який компроміс. Тут можлива роль Індії може бути, тому що в Індії з одного боку є відносини з Росією – вона купує купу нафти та на цьому заробляє. Індія себе декларує як країну нейтральну та країну, яка хотіла б бути миротворцем", – пояснив експерт.

Попов додав, що хоча Індія має доволі тісні економічні стосунки з РФ, вона має такі ж стосунки з Україною. Щобільше, росіянам Індія зброю та боєприпаси не постачає, а от Україна отримує від неї снаряди.

"Чеська снарядна ініціатива більшість снарядів купила в Індії, якраз росіяни з того були дуже не раді. Але знову ж таки це показує що у нас з Індією є робочий контакт, а от друге – це вже хто тоді може стати гарантами. З західного боку це перш за все США, а найкращі гарантії — це вже ж тоді запрошення до НАТО і гарантії колективної безпеки", – резюмував експерт.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Індія намагається бути миротворцем, доки купує російську нафту. Політично Нью-Делі намагається бути миротворцем – тому і заявляє на всіх майданчиках, що Індія "за мир" і негайне припинення усіх воєн.

Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між воюючими країнами та використовувала свої зв’язки з Росією, щоб переконати Москву приєднатися до мирних переговорів. Про це заявив посол України у Нью-Делі Олександр Поліщук.