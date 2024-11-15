Вперше за два роки Шольц поговорив з Путіним: що казали про Україну

Розмова тривала годину

Лідер Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефону розмову у п'ятницю, 15 листопада. Це їх перша комунікація телефоном за два роки.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung. Зазначається, що перед розмовою була проведена тривала та ретельна підготовка, але деталі розмови не розголошуються.

Водночас Tagesschau стверджує, що дзвінок тривав близько години. А у пресслужбі Кабінету міністрів Німеччини підтвердили розмову Шольца із Путіним.

Відомо, що глава німецького уряду засудив агресивну війну Росії проти України, а також закликав Путіна покласти врешті-решт їй кінець і вивести війська.

"Канцлер закликав Росію до переговорів з Україною з метою справедливого і міцного миру і наголосив на непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки необхідно", — написали в Кабінеті міністрів Німеччини.

Там також додали, що Шольц попередньо поговорив з президентом України Володимиром Зеленським. Після розмови з Путіним він планує повторно зв'язатись з лідером України.

Нагадаємо, що нещодавно Шольц похизувався, як не допустив загострення війни в Україні, і вирішальну роль тут відіграла відмова у постачанні далекобійної зброї.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Заході зробили невтішний прогноз щодо війни в Україні.