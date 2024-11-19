Забрав "червону кнопку" собі остаточно. Путін затвердив нову ядерну доктрину РФ
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Ядерна зброя — засіб стримування у РФ
У вівторок, 19 листопада, президент РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав основи держполітики ядерного стримування.
Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що тепер "ядерку" можуть застосувати, зокрема, у випадку достовірних даних про масовий пуск БпЛА і ракет на Росію.
У документі вказано, що політика ядерного стримування передбачає:
- Рішення про застосування ядерної зброї приймається президентом РФ;
- Агресія проти РФ будь-якої країни з військового блоку розглядатиметься як агресія всього блоку;
- Держполітика Росії в галузі ядерного стримування має оборонний характер.
Більше про оновлену ядерну доктрину РФ читайте за посиланням.