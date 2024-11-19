Забрав "червону кнопку" собі остаточно. Путін затвердив нову ядерну доктрину РФ

Ядерна зброя — засіб стримування у РФ

У вівторок, 19 листопада, президент РФ Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину Росії. Він підписав основи держполітики ядерного стримування.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що тепер "ядерку" можуть застосувати, зокрема, у випадку достовірних даних про масовий пуск БпЛА і ракет на Росію.

У документі вказано, що політика ядерного стримування передбачає:

Рішення про застосування ядерної зброї приймається президентом РФ;

Агресія проти РФ будь-якої країни з військового блоку розглядатиметься як агресія всього блоку;

Держполітика Росії в галузі ядерного стримування має оборонний характер.

Більше про оновлену ядерну доктрину РФ читайте за посиланням.