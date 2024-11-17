Шольц зробив "неочікувану" заяву про розмову з Путіним

Було б також погано, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з лідером Кремля

Канлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент Росії Володимир Путін не змінив своєї думки щодо війни в Україні. Але поговорити з ним було варто.

Про це він заявив виступаючи в аеропорту Берліна, безпосередньо перед своїм від'їздом на саміт G20 до Бразилії, цитує його The Guardian. Шольц сказав, що варто поговорити з Путіним, щоб розвіяти будь-які ілюзії, які він міг плекати, що Захід збирається відмовитися від підтримки України.

"Розмова була дуже докладною, але сприяла визнанню того, що мало що змінилося у поглядах президента Росії на війну — і це погані новини", — сказав Шольц журналістам.

Він додав, посилаючись на швидке повернення Дональда Трампа на пост президента США, що було б також погано, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з Путіним, тоді як жоден європейський лідер цього не робив.

Розмова Шольца та Путіна — що відомо

Нагадаємо, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Перед дзвінком до Путіна, Шольц радився з президентом України Володимиром Зеленським. Глава української держави виступив проти цієї ідеї.

Вже після розмови з Путіним, у МЗС України заявили, що розмова Шольца з Путіним не допоможе досягти справедливого миру. Там вважають, що глава Кремля розцінює вмовляння із боку Заходу як слабкість.

А "Телеграф" раніше писав, що Зеленський жорстко відреагував на розмову Шольца і Путіна. На його думку – це скринька Пандори.