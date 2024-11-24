Это может сыграть в пользу Украины: экс-посол в Германии назвал интересное последствие удара "Орешником"

Именно таким образом, страны Европы могут отреагировать на угрозы главы РФ Владимира Путина применить против них оружие.

Европа может значительно усилить поддержку Украины на фоне того, что Россия атаковала Днепр своей новой ракетой. После этого демонстративного удара и российских угроз в европейских странах в пользу Киева начнут работать элементарный страх.

Об этом сказал бывший посол Украины в Германии и действующий посол в Бразилии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что именно таким образом, страны Европы могут отреагировать на угрозы главы РФ Владимира Путина применить против них оружие.

"Думаю, уже будет действовать элементарный страх, потому что все же до последнего времени, особенно в Германии, и это до сих пор так есть, думали, надеялись, что это война, которая затрагивает только Украину. Сейчас я так понимаю, что у многих, особенно после очередных заявлений того же Путина и всех остальных реально боятся. Они сейчас начали бояться", – сказал он.

Кроме того, сейчас можно использовать этот элемент – новую российскую ракету – в переговорах с администрацией нового президента США Дональда Трампа. Мельник считает, что Трампа можно убедить значительно усилить поддержку Украины.

"Нужно применить всю креативность и дипломатическое искусство, которое у нас есть, чтобы убедить лично президента Дональда Трампа, что из-за увеличения военной поддержки Киеву с первых же дней президентства, из-за жестких проявлений силы в отношении России, Путина, а также на фоне того, что вы видели сейчас использование межконтинентальных ракет впервые вообще за всю историю, что только это может помочь новому президенту и, конечно, нам, создать предпосылки для справедливого и продолжительного мира", – резюмировал он.

Напомним, что глава РФ Владимир Путин назвал оружие, которым был нанесен удар по Украине. Ведь в сети писали о межконтинентальной баллистике "Рубеж". Применение этой ракеты, по словам Путина, стало "ответом" на якобы планы США по производству и размещению ракет малой и средней дальности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем действительно недавно ударила Россия по Днепру и какая разница между межконтинентальными ракетами и обычной баллистикой.