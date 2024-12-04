Альтернативи нема? В Раді пояснили, чи будуть вибори під час війни

Розмови про підготовку до коригування виборчого законодавства тягнуть за собою спекуляції

Перехід влади від військових адміністрацій (ВА) до цивільних відбудеться лише у повоєнний період, тож поки в Україні триває воєнний стан — альтернативи ВА нема. Однак правила переходу і критерії безпеки проведення/не проведення місцевих виборів мають бути затверджені до завершення війни й до проведення наступних виборів.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів депутат Верховної Ради, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін. Він пояснив, що в Україні розробляють такі правила.

Більше читайте в публікації: "Адміністративно-територіальний устрій в Україні будуть коректувати, — нардеп про майбутню реформу і зміни після війни".

— Це абсолютно обґрунтовано, зокрема є пряма вимога європейських партнерів щодо цього, а також це перш за все вимога здорового глузду, тому що без цього дуже важко говорити про якесь раціональне зерно, — каже нардеп.

За його словами, існуюча з 2014 року система має викривлений характер. Адже військові адміністрації (на той момент — військово-цивільні адміністрації обласного рівня) ухвалювали рішення щодо проведення/не проведення місцевих виборів в тій чи іншій громаді. При цьому ставали розпорядниками бюджетних коштів, тому були зацікавлені в цьому.

— Тому потрібні чіткі критерії переходу від військових адміністрацій до цивільної влади, — наголошує Віталій Безгін. — Суб'єктивно, якщо ми говоримо про прикордонні громади, не впевнений, що тут буде потрібно одразу відмовлятися від військових адміністрацій після деокупації. На мою думку, тут мають відбутися нормальні процеси фільтрації, укріпитися українська влада й лише після того варто запускати з повним рівнем безпеки виборчі процеси.

Голова підкомітету дав зрозуміти, що виборчий процес почнеться лише по завершення війни, а інший сценарій не розглядають.

— Не бачу альтернативи, тим паче, що воєнний стан її не передбачає. Крім того, треба абсолютно бути свідомим того, що старту виборчого процесу мають передувати законодавчі зміни. Адже чинний Виборчий кодекс навряд дозволить нам ефективно провести повоєнні вибори, — наголосив нардеп.

Він навів приклад західної традиції, де зміна правил відбувається за пів року до проведення чергових виборів.

— В Україні може бути важко дотриматися саме таких термінів, тож краще завчасно виконати підготовчу роботу. При цьому ми розуміємо нашу специфіку, що навіть розмови про підготовку до коригування відповідного законодавства, тягнуть за собою спекуляції. Однак, думаю, найближчим часом все-таки ця робота розпочнеться, — підсумував Віталій Безгін.

Раніше сайт "Телеграф" писав, що у партії "Слуга народу" обговорюють строки виборів президента.