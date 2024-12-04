Альтернативы нет? В Раде объяснили, будут ли выборы во время войны

Разговоры о подготовке к корректировке избирательного законодательства повлекут спекуляции

Переход власти от военных администраций (ВА) к гражданским произойдет только в послевоенный период, так что пока в Украине продолжается военное положение — альтернативы ВА нет. Однако правила перехода и критерии безопасности проведения/не проведения местных выборов должны быть утверждены до окончания войны и проведения следующих выборов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Верховной Рады, глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин. Он объяснил, что в Украине разрабатываются такие правила.

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— Это абсолютно обосновано, в частности, есть прямое требование европейских партнеров по этому поводу, а также это прежде всего требование здравого смысла, потому что без этого очень трудно говорить о каком-то рациональном зерне, — говорит нардеп.

По его словам, существующая с 2014 года система носит искаженный характер. Ведь военные администрации (на тот момент — военно-гражданские администрации областного уровня) принимали решение о проведении/не проведении местных выборов в той или иной общине. При этом становились распорядителями бюджетных средств, потому были заинтересованы в этом.

— Поэтому нужны четкие критерии перехода от военных администраций к гражданским властям, — отмечает Виталий Безгин. — Субъективно, если мы говорим о приграничных общинах, не уверен, что здесь нужно сразу отказываться от военных администраций после деоккупации. На мой взгляд, здесь должны состояться нормальные процессы фильтрации, укрепиться украинская власть и только после этого следует запускать с полным уровнем безопасности избирательные процессы.

Глава подкомитета дал понять, что избирательный процесс начнется только после завершения войны, а другой сценарий не рассматривают.

— Не вижу альтернативы, тем более что военное положение ее не предусматривает. Кроме того, нужно абсолютно осознавать, что старту избирательного процесса должны предшествовать законодательные изменения. Ведь действующий Избирательный кодекс вряд ли позволит нам эффективно провести послевоенные выборы, — подчеркнул нардеп.

Он привел пример западной традиции, где смена правил происходит за полгода до очередных выборов.

— В Украине может быть трудно соблюсти именно такие сроки, поэтому лучше заблаговременно выполнить подготовительную работу. При этом мы понимаем нашу специфику, что даже разговоры о подготовке к корректировке соответствующего законодательства повлекут спекуляции. Однако, думаю, в ближайшее время все-таки эта работа начнется, — подытожил Виталий Безгин.

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