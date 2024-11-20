"Рішення остаточне": політолог пояснив, чому мобілізаційний вік в Україні не знизять

Грошове забезпечення може стати ключовим фактором для громадян

Президент України Володимир Зеленський під час презентації Плану стійкості у Верховній Раді оголосив, що зниження мобілізаційного віку не планується. Натомість військове керівництво працює над розширенням мотиваційного пакету для потенційних контрактників.

Раніше у суспільстві точилися дискусії щодо можливого зниження вікового порогу для призову на військову службу. Політолог Тарас Загородній в етері "Телеграфу" прокоментував заяву верховного головнокомандувача.

За словами експерта, рішення глави держави щодо збереження поточного мобілізаційного віку є правильним. "Я думаю, що це правильний був би крок", — сказав Загородній.

Експерт наголосив на важливості посилення мотиваційної складової для залучення військовослужбовців. Зокрема, на його думку, грошове забезпечення може стати ключовим фактором для громадян, які розглядають можливість укладання контракту зі Збройними Силами України.

"Якщо є люди, готові служити за належну мотивацію, зокрема фінансову — це може стати цілком реальним рішенням. Немає сенсу витрачати ресурси на пошук тих, хто з різних причин не може або не хоче служити. А щодо зниження мобілізаційного віку — якщо президент про це заявив, то рішення остаточне", — зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Дмитро Корчинський висловив думку, за яких умов мобілізаційний вік можна знизити до 14 років. Політик вважає, якщо чоловік здатен підняти автомат, він вже може стати солдатом.