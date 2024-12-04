Україні доведеться ухвалити важке рішення щодо мобілізації: Блінкен пояснив чому

Україна має ухвалити складне, але необхідне рішення, переконаний Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Україні потрібно ухвалити складне рішення щодо зниження мобілізаційного віку для відображення російської агресії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". За його словами, це рішення складне, але у поточній ситуації воно є необхідним.

Для України важлива наявність на фронті не лише зброї, техніки та грошових ресурсів, а й людей, заявив американський дипломат.

Він додав, що кожен військовослужбовець, якого Україна мобілізує, має обов’язково пройти відповідне навчання, отримати необхідне спорядження та зброю для захисту своєї країни від російської окупації.

Нагадаємо, видання Reuters повідомляло про те, що в оточенні президента США Джо Байдена радять Україні зменшити мобілізаційний вік до 18 років. У Білому домі зазначили: зниження мобілізаційного віку та збільшення чисельності особового складу могли б суттєво змінити обстановку на полі бою на користь України.

Тим часом європейські партнери стурбовані тим, що Україна має проблему з кадрами в армії, а не з озброєнням, зазначає видання.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україна не бачить сенсу знижувати мобілізаційний вік.