Вік надто високий? Генерал США висловився про мобілізацію в Україні

Мобілізаційний вік в Україні треба міняти, переконаний генерал

Україні варто замислитися над зниженням мобілізаційного віку, а також залучати до участі у війні молоді, біженців та жінок.

Про це в інтерв’ю Hromadske.ua заявив колишній командувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Годжес. За його словами, призовний вік в Україні є "надто високим".

Годжес аргументує свої слова тим, що у більшості країн світу призовний вік – з 18 до 19 років.

Як зазначив Годжес, він розуміє та поважає рішення України вберегти людей від загибелі на війні, але водночас країні потрібні нові солдати для відбиття російської агресії.

Генерал додав, що уряду України потрібно цінувати та оберігати життя своїх військових та членів їхніх сімей.

"Українці повинні знати, що служба в армії під час війни — це не квиток в один кінець, що їхнє життя цінують і оберігають", — заявив Годжес. Також він торкнувся й українських біженців за кордоном.

"Я живу в Німеччині, і тут багато українців, я бачу їх усюди. Це неправильно. Тут мають бути лише ті, хто не може допомогти Україні боротися", — сказав генерал. При цьому уряд України має робити все для того, щоб заслужити довіру українців та переконати їх у тому, що їх не кинуть у біді.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україна не бачить сенсу знижувати мобілізаційний вік. Про це заявив радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин.