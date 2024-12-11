Позиция Киева хорошо известна: о мобилизации возрастной категории 18-24 года не может быть и речи

Похоже, что отказ президента Украины Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст разрушил его отношения с действующим президентом США Джозефом Байденом. Споры между двумя президентами возникали и раньше почти трех лет войны, но это может стать последним штрихом в картине разрушения.

Об этом пишет издание The Telegraph. Отмечается, что американское правительство в последние недели активно требовало от Зеленского принять решение о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

"В последние недели официальные лица США призвали своих украинских коллег призвать мужчин в возрасте от 18 лет для отправки на передовую в войне против полномасштабного вторжения России. Вашингтон утверждает, что недостаток военной силы достигает критической стадии, поскольку Россия достигает стабильных успехов в восточной Украине и вероятно, что Дональд Трамп может прекратить военную поддержку Киева, когда вступит в должность в январе", – написало издание.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил это требование на встрече с министрами иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Его поддержал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Но когда в Госдепартаменте США пообещали, что якобы готовы вооружать и обучать новые бригады – то, чего США, по мнению Украины, не смогли сделать за три года войны – терпение Зеленского лопнуло.

"Украинский президент почувствовал себя вынужденным ответить публично, нанеся прощальный удар, направленный непосредственно господину Байдену, который остается самым влиятельным лидером мира еще 42 дня. Он также предупредил администрацию Байдена, что "приоритетом должно быть обеспечение ракетами и снижение военного потенциала России, а не призывной возраст Украины"", – написало издание.

Журналисты отметили, что позиция Киева хорошо известна: о мобилизации возрастной категории 18-24 лет не может быть и речи. Это менее 10% населения Украины – до двух млн мужчин. Для сравнения, возрастная категория 25-54 года, несущая основное бремя войны, составляет примерно 44% из 36,7 млн населения Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что США неоднократно призывали снизить мобилизационный возраст в Украине. А у Зеленского ответили, что мы не можем вооружить как следует даже уже имеющихся солдат, поскольку партнеры сильно затягивают поставки вооружения.

Несмотря на это, в США упорно продолжают долбить эту тему. Так, генерал армии США Бен Годжес недавно заявил, что Украине следует задуматься о снижении мобилизационного возраста, а также привлекать к участию в войне молодежь, беженцев и женщин. В Европе также считают, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста, чтобы решить проблемы на фронте. Если этого не сделать, она скоро потеряет позиции в Курской области. Европейские чиновники говорят, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно слышал от союзников, что ВСУ, мол, "имеют проблему с численностью, а не с количеством вооружения".