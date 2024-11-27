У Байдена закликали Україну знизити мобілізаційний вік — Reuters

В оточенні Джо Байдена вважають, що це допоможе змінити ситуацію на полі бою

Сполучені Штати Америки радять Україні зменшити мобілізаційний вік до 18 років.

Про це повідомляє Reuters. За даними видання, цю ідею озвучив високопосадовець адміністрації президента США, ім’я якого не називається.

Він уточнив, що зараз Україна не мобілізує і не навчає необхідної кількості військових для відбиття російської агресії. Тому потрібно поповнити кількість особового складу підрозділів ЗСУ.

Американський чиновник вважає, що зниження мобілізаційного віку та збільшення чисельності особового складу могли б суттєво змінити обстановку на полі бою на користь України.

Водночас агентство Associated Press пише: за даними неназваних європейських чиновників, президент України Володимир Зеленський відчуває занепокоєння союзників про те, що Україна має проблему з кадрами в армії, а не з озброєнням.

Розрахунки України показують, що потрібно ще 130 тисяч військових, але у Вашингтоні гадають, що знадобиться більше сил, йдеться у публікації.

Раніше "Телеграф" писав, що Дмитро Корчинський висловив думку, за яких умов мобілізаційний вік можна знизити до 14 років.