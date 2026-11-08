Долар різко пішов униз, але радіти рано: 2 прогнози, що буде далі з курсом

Серед чинників тиску на гривню фахівці називають витрати бізнесу на енергопостачання та залежність від міжнародної допомоги

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Національний банк України знизив офіційні курси долара та євро на понеділок, 9 листопада. На цьому тлі експерти дають різні прогнози.

Як повідомляє НБУ, на 9 листопада долар встановлено на рівні 45,32 грн проти 45,44 грн у попередній робочий день. Він подешевшав на 12 копійок. Курс євро знизився на 39 копійок – з 51,04 до 50,65 грн, польського злотого – на 9 копійок, з 11,62 до 11,53 грн.

За збереження темпів знецінення гривні долар може сягнути 46–47 гривень до грудня

Долар може подорожчати до грудня

Голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак пов’язує подальшу динаміку курсу з темпами знецінення гривні. У колонці для Главреда він спрогнозував зростання курсу до кінця року, якщо збережеться тенденція, яку він спостерігав перед публікацією.

"Якщо гривня продовжить знецінюватися такими темпами, як протягом останніх десяти днів, то до кінця року ми отримаємо нові антирекорди – курс може сягнути в грудні 46–47 гривень за долар", – написав Новак.

Серед причин тиску на гривню економіст називає перевищення імпорту над експортом. Девальвація, за його оцінкою, вплине на ціни: спочатку подорожчають імпортні товари, потім послуги та вітчизняна продукція. На вартість товарів і послуг впливає й пальне – воно входить до витрат на виробництво та перевезення.

На думку Андрія Новака, ослаблення гривні позначиться на вартості товарів і послуг Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Поступовий перехід у вищі діапазони

Фінансовий аналітик Олексій Кущ допускає вищий курс долара. Темпи його зростання, за словами експерта, залежать від надходження коштів від міжнародних партнерів. Про це він розповів в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

"Ми рухаємося в наступний коридор, тобто це 46–48, потім наступний коридор буде 48–50. І такі коридори завширшки у дві гривні формуватимуться поступово. Усе залежить від зовнішньої підтримки: дадуть нам гроші чи ні", – пояснив Кущ.

За оцінкою аналітика, у жовтні НБУ витратив майже 6 мільярдів доларів на підтримку гривні, а резерви скоротилися до 47 мільярдів доларів. Можливість і надалі стримувати курс Кущ пов’язує з поповненням резервів і регулярністю зовнішнього фінансування.

Кущ також вказав на очікувані 8 мільярдів євро від Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. За його розрахунками, якщо обсяги продажу валюти залишаться незмінними, цієї суми вистачить приблизно на два місяці підтримки ринку.

Як повідомляв "Телеграф", зростання американської валюти знижує доходи українців. Клієнти, які відкрили гривневі депозити на рік у двох найбільших державних банках, втратили в доларовому еквіваленті: відсотки після сплати податків і комісії за зняття готівки не компенсували девальвацію.