В "АТБ" готують щось масштабне: анонсували зниження цін одразу на 40–50%

Подробиці пропозиції автор обіцяє опублікувати в Telegram

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На наступну п’ятницю анонсували пропозицію зі зниженням ціни на 40–50% в "АТБ". Автор повідомлення поки тримає її подробиці в таємниці та обіцяє розкрити їх згодом.

Детальніше у матеріалі: "В "АТБ" стартували великі знижки: на яких товарах та продуктах зекономити" .

Про майбутню знижку повідомив у Threads акаунт @super_znyzhky_akcii. У дописі автор також зазначив, що вже має анонси, які невдовзі викладе.

"Вже наступної п’ятниці буде така знижка – 40–50%. Поки карти не розкриваю. Анонси теж є!", – написав автор акаунта @super_znyzhky_akcii.

Автор допису про знижку в Threads також пообіцяв оприлюднити нові анонси

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштують найдешевший і найдорожчий новорічні подарунки Roshen та чим відрізняється їхнє наповнення. Ціновий розрив між наборами перевищує сім разів: "Солодка хатинка" обійдеться у 108,65 грн, тоді як за Winter celebration доведеться заплатити 765,40 грн. Попри значну різницю у вартості, в обох наборах однакова кількість солодощів — по 21 штуці. Однак їхній склад суттєво відрізняється.