На 20 декабря 2024 года назначено проведение двадцать седьмой сессии Черкасского областного совета восьмого созыва. В повестку дня сессии включен ряд важных для области вопросов, в частности — Про Программу экономического и социального развития Черкасской области на 2025 год, областную программу обеспечения материально-технического и инновационного развития учебных заведений, а также о внесении изменений в Программу развития малого и среднего предпринимательства. Но самым ожидаемым пунктом повестки дня является вопрос управления имуществом областной коммунальной собственности.

Сам вопрос коммунальной собственности рассорил депутатов в октябре этого года.

История главы Черкасского областного совета: неудобный – значит виноват

Начало октября в информационном поле Черкасчины отличилось водоворотом эмоций. Политическая сила "Слуга народа" 4 октября, по инициативе киевских кураторов, созвала внеочередную сессию Черкасского областного совета. Цель сессии – аудит и продажа коммунального имущества для поддержки ВСУ. Несмотря на, казалось бы, благородные цели, среди депутатов возникли существенные противоречия относительно процедуры аудита и приватизации. Хотя в отдельных вопросах стороны частично находили понимание, единого видения не сложилось. Как следствие, сессия не состоялась из-за отсутствия кворума. Фракция ВО "Черкащани", возмущенная игнорированием своей позиции, обнародовала соответствующее заявление.

Однако эта ситуация оказалась более сложной, чем кажется на первый взгляд. В последние месяцы глава областного совета Анатолий Подгорный – один из лидеров партии "Черкащани" – стал объектом систематической критики в медиа. Когда новые темы для обсуждения иссякли, медиа начали воспроизводить старые материалы, снова поднимая вопросы прошлых лет. Все это выглядит, как тщательно подготовленная кампания дискредитации, которая постепенно вышла на новый этап.

Сессия Черкасского облсовета 4 октября: игра в одни ворота

Итак, что же произошло на так и не состоявшейся сессии? Несмотря на отсутствие кворума, сессионный зал стал площадкой для высказываний и обвинений. По решению облсовета от 21 декабря 2020 года №3-7/VIII, сессия считается полномочной только при присутствии двух третей от общего состава совета — 64 депутатов. Однако 4 октября зарегистрировались только 22 депутата. СМИ отметили отсутствие фракции "Европейская Солидарность", однако основные обвинения направили на ВО "Черкащани" и Анатолия Подгорного.

Представитель ВО "Черкащани" Александр Воскобойник во время сессии заявил: "Мы за приватизацию, но прозрачную, после проведения аудита и инвентаризации". Он также зачитал решение политического совета фракции, который считает нецелесообразным создание новой комиссии по этим вопросам. Фракция предлагает, чтобы вопросом занималась профильная комиссия, а не создавались дублирующие структуры.

Несмотря на отсутствие голосования, сессия продемонстрировала значительные разногласия между политическими силами. Чувствовалось, что депутаты высказываются осторожно, сдержанные какими-либо неофициальными договоренностями. Представитель "За майбутнє" Вадим Гайович отметил: "Вы что, с катушек съехали? Рассказать, что происходило за закрытыми дверями?"

Замалчиваемые вопросы

Медиа не упомянули, что Черкасский облсовет продолжает помогать ВСУ и без "срочной приватизации", а ВО "Черкащани" поддерживает идею приватизации, но прозрачным образом. Однако в политическом противостоянии именно эту фракцию сделали главным виновником. Остаются открытыми вопросы: какие именно объекты планировали приватизировать, кто может извлечь выгоду и почему такая срочность в принятии решений? Не связано ли это с интересами отдельных политических групп?

На этом фоне позиция "Черкащан" выглядит преградой для кулуарных договоренностей. Однако в условиях недоверия между фракциями и роста информационного давления важно, чтобы решения принимались открыто и в интересах громады.