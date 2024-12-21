"Мовчазне схвалення війни": США в ООН привселюдно звинуватили Китай у підтримці Росії

Китай постачає Росії товари подвійного призначення, які використовує російський військово-промисловий комплекс

Китай робить заяви про бажання досягти миру в Україні, але ці заяви нічого не варті. Китай активно підтримує Росію у веденні загарбницької війни в Україні, реальні дії Пекіна категорично розходяться з його заявами,

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН. Він зазначив, що підтримка, яку Китай надає російському режиму, суперечить принципам Статуту ООН, якого Китай на словах нібито дотримується.

"Китай заявив у цій Раді, що суверенітет і територіальну цілісність слід поважати. Але якби він серйозно ставився до цього, то використав би свій вплив, щоб зупинити РФ від порушення суверенітету й територіальної цілісності України", – зазначив Вуд.

Дипломат нагадав, що Китай постачає Росії товари подвійного призначення, які використовує російський військово-промисловий комплекс – матеріали для виготовлення бомб, запчастини для техніки, обладнання для збройових заводів, технології для дронів і ракет. Китайську продукцію знаходяться у залишках російської зброї, якою кремлівський режим б'є по цивільних та інфраструктурних об'єктах України. Китайські компанії допомагають Росії розробляти та виготовляти безпілотники великої дальності.

На кожне звинувачення на адресу Пекіна є докази. Китай при цьому відмовляється використати свій вплив у конструктивний спосіб – натомість він політично прикриває РФ, повторює кремлівську пропаганду та фактично ігнорує Статут ООН.

"Пекін, який продовжує цей експорт, демонструє мовчазне схвалення російської війни… Якщо Китай справді хоче "мирного розв’язання" війни Росії проти України, він повинен припинити забезпечення російської військової машини, накласти санкції на РФ, закликати Москву вивести свої війська та продемонструвати міжнародній спільноті лідерство як постійний член цієї Ради, відповідальний за дотримання принципів Статуту ООН", – резюмував Вуд.

Тим часом у Байдена вважають, що Китай може долучитися до зусиль зі встановлення справедливого миру між Україною та російським режимом. Проте Китай не повинен намагатися взяти на себе провідну роль у цих переговорах, а також грати на боці Кремля.