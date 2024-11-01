Небензя забув, що він перебуває серед дипломатів вільних держав (не рахуючи Китай)

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя, який відомий своєю постійною брехнею та поширенням дезінформації про Україну, зробив низку заяв під час засідання Ради безпеки ООН. За його словами, Росія нібито не допустить повторення Мінських домовленостей.

Про це він заявив, коли виступав перед представниками цивілізованих країн (не рахуючи Китай) в Радбезі ООН. Небензя забув, що він перебуває серед дипломатів вільних держав (не рахуючи Китай), тому почав публічно погрожувати, ставити умови та, за російською дипломатичною традицією, брехати.

"Жодної заморозки фронту для того, щоб "режим Зеленського" міг зализати рани, не буде. Як не буде і вступу України в тому чи іншому вигляді до НАТО", – заявив він.

Окрім цього, Небензя повторив традиційну мантру, яку Кремль використовує для самозаспокоєння – мовляв, "усі цілі СВО будуть виконані". Також росіянин згадав про "денацифікацію та демілітаризацію", поняття, які навіть у Кремлі стараються вже не згадувати.

Цікаво, що слово "демілітаризація" Небензя зміг вимовити тільки з третьої спроби – вочевидь, залишки його інтелекту дають критичні збої. Оскільки тільки така "високоінтелектуальна" людина, як Небензя, могла помріяти про "мир та добросусідство з Росією", як нібито довгострокові інтереси українського народу.

Нагадаємо, що під час засідання Радбезу ООН Небензя та його союзник, китайський постпред, наввипередки кукурікали про "українську кризу", "війну руками українців", "провину США", "провал Заходу" та озвучували увесь інший загал пропагандистських наративів.

Тим часом постпред України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу 30 жовтня припустив, що північнокорейські військові почнуть безпосередньо воювати проти Збройних сил України вже у листопаді. Зараз солдати режиму Кім Чен Ина зайняті розвідкою та вивченням майбутнього театру бойових дій.