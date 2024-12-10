Новий російський підводний човен "засвітився" у китайському порту: що відомо

Б-588 "Уфа" – представник ще радянського типу підводних човнів, відомих, як проєкт 636/636.3 "Варшавянка"

Новітній російський ударний підводний човен проєкту 636.3 під назвою "Уфа", озброєний крилатими ракетами "Калібр", 9 грудня увійшов до китайського порту Циндао. Він прибув до порту у супроводі допоміжного буксира "Алатау", а під час транзиту до Тихоокеанського флоту, до якого приписаний, пройшов біля низки місць, що викликало занепокоєння союзників США.

Про це пише американське видання Newsweek. Зазначається, що "Уфа" – відносно новий підводний човен, спущений на воду у листопаді 2022 року в Санкт-Петербурзі, але приписаний до Тихоокеанського флоту.

Видання зазначає, що прибуття "Уфи" та "Алатау" відбулося через тиждень після того, як до Циндао прибула ще одна корабельна група російського військово-морського флоту. Ракетоносні корвети "Громкий", "Резкий" та "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" у супроводі допоміжного танкера "Печенга" покинули Циндао у день, коли повинен був прибути підводний човен.

"Російський підводний човен досяг Індо-Тихоокеанського регіону в жовтні, коли він здійснив заходи в порти Індії, Індонезії та Малайзії. 28 листопада його помітили під час транзиту в Південно-Китайському морі біля узбережжя Філіппін, союзника Сполучених Штатів за договором. Ще один союзник Вашингтона за договором, Японія, повідомила, що підводний човен і рятувальний буксир Росії 3 грудня пливли на північ у водах між двома південно-західними островами країни у Філіппінському морі", – зазначив журнал.

Що відомо про проєкт 636.3 "Варшавянка"

Б-588 "Уфа" – представник ще радянського типу підводних човнів, відомих, як проєкт 636/636.3 "Варшавянка" (Improved Kilo за класифікацією НАТО). Він має дизельну енергетичну установку та озброєний крилатими ракетами "Калібр" та торпедами. Завдання такого човна – удари по наземних об'єктах за допомогою ракет, а також переслідування та знищення надводних та підводних цілей торпедами.

Що цікаво, Китай також має на озброєнні аналогічний тип підводних човнів, який називається "проєкт 636/636М". Загалом зараз на озброєнні Китаю перебуває 10 підводних човнів "Варшавянка" (2 636 та 8 636М).

Росія загалом мала на озброєнні 11 таких підводних човнів: чотири на Чорному морі, два у Середземному морі, решта у Балтійському та Тихоокеанському. Підводний човен Б-237 "Ростов" зі складу Чорноморського флоту у вересні 2023 року був критично пошкоджений ударом українських ракет на судоремонтному заводі в тимчасово окупованому Севастополі. Окупанти намагалися відновити човен, але в серпні 2024 року новий удар ЗСУ остаточно поставив крапку на його існуванні.

Як раніше писав "Телеграф", у Китаї затонув новий атомний підводний човен. Це сталося біля Уханя у провінції Хубей наприкінці травня або на початку червня. За даними ЗМІ, це був перши підводний човен нового класу "Чжоу". Причини аварії невідомі. Ні армія КНР, ні місцева влада не визнали цей епізод. Військово-морські сили Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) намагалися приховати інцидент.