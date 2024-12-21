"Молчаливое одобрение войны": США в ООН публично обвинили Китай в поддержке России

Китай снабжает Россию товарами двойного назначения, которые использует российский военно-промышленный комплекс

Китай делает заявления о желании достичь мира в Украине, но эти заявления ничего не стоят. Китай активно поддерживает Россию в ведении захватнической войны в Украине, реальные действия Пекина категорически расходятся с его заявлениями.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на заседании Совбеза ООН. Он отметил, что поддержка, оказываемая Китаем российскому режиму, противоречит принципам Устава ООН, которого Китай на словах якобы придерживается.

"Китай заявил в этом Совете, что суверенитет и территориальную целостность следует уважать. Но если бы он серьезно относился к этому, то использовал бы свое влияние, чтобы остановить РФ от нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметил Вуд.

Дипломат напомнил, что Китай снабжает Россию товарами двойного назначения, которые использует российский военно-промышленный комплекс – материалы для изготовления бомб, запчасти для техники, оборудование для оружейных заводов, технологии для дронов и ракет. Китайская продукция обнаруживается в остатках российского оружия, которым кремлевский режим бьет по гражданским и инфраструктурным объектам Украины. Китайские компании помогают России разрабатывать и производить беспилотники большой дальности.

Каждому обвинению в адрес Пекина есть доказательства. Китай при этом отказывается использовать свое влияние конструктивным способом – зато он политически прикрывает РФ, повторяет кремлевскую пропаганду и фактически игнорирует Устав ООН.

"Пекин, продолжающий этот экспорт, демонстрирует молчаливое одобрение российской войны… Если Китай действительно хочет "мирного решения" войны России против Украины, он должен прекратить обеспечение российской военной машины, наложить санкции на РФ, призвать Москву вывести свои войска и продемонстрировать международную войну сообществу лидерство как постоянный член этого Совета, ответственный за соблюдение принципов Устава ООН", – резюмировал Вуд.

Между тем у Байдена считают, что Китай может принять участие в усилиях по установлению справедливого мира между Украиной и российским режимом. Однако при этом Китай не должен пытаться взять на себя ведущую роль в этих переговорах, а также играть на стороне Кремля.