Партизани зафіксували китайську техніку, яка рухалася на фронт (фото та відео)

Російська армія вже отримала щонайменше 537 таких машин

Агенти партизанського руху "АТЕШ" зафіксували рух колони військових тягачів з баггі — мотовсюдиходами китайського виробництва "Desertcross 1000-3" трасою М-4 у напрямку Курська. Колону було помічено на ділянці між Ростовом-на-Дону та Воронежем (РФ).

Про це повідомляється в Telegram-каналі "АТЕШ". Ця техніка призначена для дозорних та розвідувальних операцій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених. За даними міноборони РФ, російська армія вже отримала 537 таких машин, а до кінця 2024 року планується закупити ще 1590 одиниць.

"Накопичення баггі може свідчити про підготовку російських військ до рейдово-диверсійних операцій на території Курської області та інших прикордонних з Україною територій. Крім того, це може говорити про ширше використання такого роду техніки по всій лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни оголосили про закупівлю китайських баггі "Desertcross 1000-3" ще у листопаді 2023 року. Невдовзі ця техніка засвітилася на передовій.

Як повідомляв "Телеграф", начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що Курська операція запобігла прориву кордону росіянами на Сумщині. За його словами, армія РФ дійсно накопичувала для цього сили.