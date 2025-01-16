Санкции более эффективны: в Госдепартаменте сказали, чего до сих пор не объявили РФ "спонсором терроризма"

Санкции, введенные США, имеют реальные практические последствия для российской экономики

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена за почти три года войны России против Украины так и не предоставила РФ статус "спонсора терроризма", несмотря на многочисленные просьбы украинской стороны. Вашингтон считает, что масштабные экономические санкции будут значительно эффективнее против Кремля.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге 15 января. Он сказал, что Белый дом не считает объявление России "спонсором терроризма" эффективным способом достижения политических целей.

Миллер пояснил, что санкции, введенные США, имеют реальные практические последствия для российской экономики. В то же время объявление РФ "спонсором терроризма" имело бы негативные последствия – в частности, ограничило деятельность международных гуманитарных организаций, прекратило бы консультации безопасности между США и Россией, а также повлекло бы ряд других плохих моментов, которые бы существенно повлияли на способность Соединенных Штатов работать в регионе.

Отметим, что 23 ноября 2022 года на очередной пленарной сессии Европейского парламента было принято решение признать Россию спонсором терроризма. Двумя днями ранее такое же решение было утверждено Парламентской ассамблеей НАТО. Начиная с лета 2023 года, Россию стали обозначать как спонсора терроризма на заседаниях ОБСЕ. Но США, несмотря на многочисленные предложения Украины и стран ЕС, так и не предоставили российскому режиму этот статус.

Напомним, 10 января власти Соединенных Штатов Америки ввели санкции против российских нефтесервисных компаний: под ограничения также попали и танкеры, занимающиеся перевозкой нефти. Под ограничения попали компании "Ингосстрах", "Альфастрахование", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербская компания NIS (дочерняя компания "Газпрома"), "РН-Бурение" (структура "Роснефти") и "Технологии ОФС" (объединяет прежние активы Baker Hughes в России) и так далее.