Під прицілом важливий російський метал: в ЄС готують 16-й санкційний пакет проти Росії

Заборона на імпорт російського алюмінію буде впроваджуватися поетапно

Європейський Союз готує новий, вже 16-й пакет санкцій проти російського режиму. Він передбачає серйозний удар по економіці РФ, оскільки планується повністю заборони постачання до країн ЄС російського первинного алюмінію.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела серед дипломатів ЄС. Планується, що новий пакет санкцій буде ухвалено у лютому 2025 року, до третьої річниці вторгнення Росії в Україну.

14 січня, пише видання, Європейська комісія провела неформальну зустріч з представниками країн-членів блоку, щоб обговорити деталі майбутнього санкційного пакета. Заборона на імпорт російського алюмінію буде впроваджуватися поетапно.

"У листі наприкінці минулого року 10 країн ЄС запропонували подальші санкції щодо торгівлі з Росією, включаючи виробництво таких металів, як алюміній. Наразі блок з 27 країн-членів заборонив алюмінієві вироби, включаючи дріт, труби та фольгу. Вони становлять менше ніж 15% імпорту ЄС цього металу, який використовується в транспортній, пакувальній та будівельній галузях. Значно легший за сталь, алюміній зараз є найкращим металом для виготовлення широкого спектра деталей для електромобілів", – сказано у матеріалі.

США та Велика Британія ще у 2024 році заборонили імпорт російського металу. Проте в ЄС від цього відмовилися через саботаж деяких країн. Зараз прийнято рішення повернутися до цього питання, а саботаж з боку деяких держав планується подолати. Зазначається, що останні два роки імпорт російського алюмінію знижувався, зараз ЄС імпортує з РФ тільки 6% від загального обсягу річного споживання алюмінію у 2,2 млн тонн. У 2023 році ЄС імпортував 11% алюмінію з Росії, у 2022 році – 19%.

"Компанії ЄС і США можуть спровокувати гонку за альтернативні близькосхідні поставки, зокрема з Об'єднаних Арабських Еміратів і Бахрейну. За даними Міжнародного інституту алюмінію, у 2024 році регіон виробив майже 9% світових поставок", – резюмувало видання.

Нагадаємо, 10 січня влада Сполучених Штатів Америки ввела санкції проти російських нафтосервісних компаній: під обмеження також потрапили й танкери, які займаються перевезенням нафти. Під обмеження потрапили компанії "Інгосстрах", "Альфастрахування", "Газпромнефть", "Сургутнефтегаз", сербська компанія NIS (дочірня компанія "Газпрому"), "РН-Бурєніє" (структура "Роснєфті") та "Технології ОФС" (об’єднує колишні активи Baker Hughes у Росії) і так далі.

Також Велика Британія ввела санкції проти російських компаній "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", якими доповнила обмеження США. Зазначається, що ці санкції – частина боротьби з російськими нафтовими компаніями, це може призвести до виснаження російського військового бюджету і допоможе врятувати життя українців.