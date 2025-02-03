"Тавра ніде ставити", — українські депутати наголошують на міжнародному характері злочинів Рубена Варданяна

Група депутатів українського парламенту висловилася у соцмережах щодо судового процесу, що з 17 січня проходить у столиці Азербайджану. Народні обранці нагадали про міжнародні злочини колишнього глави невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Рубена Варданяна.

Російський мільярдер і ставленик Путіна на Південному Кавказі Варданян звинувачується Азербайджаном у створенні та фінансуванні незаконних збройних формувань, тероризмі, незаконному перетині кордону, військових та інших злочинах. Але й в Україні до нього неодноразово виникали питання з боку Президента, парламентаріїв та спецслужб.

У 2022 році указом Зеленського Варданян було внесено до списків санкцій України. Через рік СБУ внесла його до бази "Миротворець" із характеристикою "посібник російсько-фашистських загарбників та терористів".

Вже 2024-го 18 депутатів України підписали колективний лист із вимогою зняти кандидатуру Варданяна з числа номінантів на Нобелівську премію миру.

Початок судового процесу проти Варданяна у 2025 році знову привернув увагу депутатів Верховної Ради, які висловлюються у соцмережах із закликами звернути увагу на міжнародний характер його діяльності.

Микола Галушко, депутат від партії "Слуга Народу" написав у себе у Facebook: "У Баку зараз триває суд над карабаськими сепаратистськими лідерами. Один із них – російська маріонетка та гаманець Путіна – Рубен Варданян. Це людина, двічі ворог України".

Юрій Камельчук, однопартієць Галушко, у відеороликах на особистих акаунтах TikTok та YouTube заявляє: "На цьому персонажі просто тавра ніде поставити. Якби він не перебував під вартою в Азербайджані, його варто було б доставити в Україну чи Литву, наприклад. До речі, на сайті "Миротворець" так і написано: "підлягає негайному затриманню та передачі правоохоронним органам України чи країн НАТО".

Його слова підтримав Олександр Федієнко, який заявив, що Варданян – не "локальна проблема" Азербайджану і суд над ним у Баку "має величезне значення для міжнародної спільноти". "Цей діяч, відомий своєю близькістю до Путіна, став символом фінансової підтримки російської агресії. З 2019 р. його ім’я фігурує у розслідуваннях та списках санкцій США, ЄС та України", — підкреслив він.

У свою чергу Ігор Кривошеєв, ще один депутат від партії "Слуга Народу", нагадав: "Щодо Варданяна було проведено розслідування OCCRP та розроблено проєкти списків санкцій у США, ЄС та Україні. Фонд Навального звинувачував його у хабарництві на суму 50 мільйонів…"

За останній тиждень 13 депутатів ВР так чи інакше висловилися щодо ситуації довкола Варданяна. Таку увагу до проросійського політика з вірменським корінням парламентарі різних країн виявляють уже не вперше. У 2024 році, коли російські пропагандистські видання Sputnik та РБК оголосили, що Варданян номіновано на Нобелівську премію миру, 123 парламентарі з 4 країн (України, Румунії, Литви та Латвії) виступили проти його кандидатури.

Крім активної діяльності особисто на користь путіна, за даними The Washington Times, Варданян також пов’язаний із злочинним режимом іранських аятол, чиї дрони вже 3 роки використовуються Росією для бомбардувань мирного населення.