Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у вівторок, 24 листопада, відключення продовжаться у більшості регіонів України у об'ємі від 0,5 до 3,5 черг, повідомляє "Укренерго".

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Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Дізнатися графік стабілізаційних відключень можна через чат-бот Viber або Telegram.

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 24 листопада

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 24 листопада

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 24 листопада

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 24 листопада

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 24 листопада

Запорізька область

Графіки відключень у Запорізькій області 24 листопада

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 24 листопада

Київська область

Графіки відключень у Київській області 24 листопада

Кіровоградська область

Графіки відключень у Кіровоградській області 24 листопада

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 24 листопада

Миколаївська область

Графіки відключень у Миколаївській області 24 листопада

Одеська область

Графіки відключень у Одеській області 24 листопада

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 24 листопада

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 24 листопада

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 24 листопада

Тернопільська область

Переглянути актуальний графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна на офіційному сайті АТ "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням.

Харківська область

Графіки відключень у Харківській області 24 листопада

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 24 листопада

Черкаська область

Графіки відключень у Черкаській області 24 листопада

Графіки відключень у Черкаській області 24 листопада

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 24 листопада

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 24 листопада

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим відрізняються планові, аварійні та екстрені відключення світла в Україні.