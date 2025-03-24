Украина до сих пор не получила танки Abrams от Австралии: казалось бы, при чем здесь Трамп

Европа обеспокоена статусом логистического хаба в Жешуве после того, как США фактически заблокировали его работу

Украина до сих пор не получила основные боевые танки M1A1 Abrams американского производства, которые обещала передать Австралия. Это произошло из-за того, что в начале марта Соединенные Штаты приостановили оказание военной помощи Украине, заблокировав работу логистического центра в польском городе Жешув.

Об этом пишет Defense Express. Отмечается, что остановка оказания помощи отразилась на поставках вооружения из других стран, в том числе из Австралии.

"Оборонное ведомство Австралии в целом признает тот факт, что передача вооружения остается сложным процессом, и вскоре глава министерства обороны Украины Рустем Умеров в скором времени должен посетить страну с целью обсуждения дальнейшей помощи от Канберры", – отмечает издание.

Также, отмечает издание, после инцидента с приостановкой помощи Европа обеспокоена статусом логистического хаба в Жешуве. Сейчас он возобновил работу, однако его оставили некоторые логистические подразделения американской армии. Между тем именно через Жешув австралийские танки должны были отправиться в Украину. Поэтому, если не удастся доставить танки через Жешув, австралийским вооруженным силам придется искать другие варианты – вплоть до привлечения частных подрядчиков.

Отметим, что ранее "Телеграф" писал, что украинская диаспора в Австралии разочарована политикой австралийского правительства относительно передачи Украине списанной военной техники и списанного военного оборудования. Вместо того чтобы помочь Украине воевать против российских захватчиков, отдавая ненужную австралийской армии подержанную технику, правительство предпочитает распродавать ее на онлайн-аукционах или вообще списывать на металлолом.

Кроме этого, украинская община в Австралии до сих пор разъярена из-за отказа правительства страны передать Вооруженным силам Украины списанные многоцелевые вертолеты MRH-90 Taipan. Несмотря на требование общины, правительство спешно утилизировало вертолеты, желая заработать на них денег – и не дало волонтерам возможности восстановить машины, которые все еще можно было бы использовать.